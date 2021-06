„Zucker“ bleibt viel zu lange unerkannt!

Univ. Prof. Dr. Susanne Kaser, Stv. Direktorin Universitätsklinik für Innere Medizin I der Medizinischen Universität Innsbruck und Präsidentin der Österreichischen Diabetes Gesellschaft (ÖDG) betonte auf einer Pressekonferenz in Wien: „Dafür wäre die Aufnahme des Langzeitzuckerwertes HbA1c in die Vorsorgeuntersuchung ein wichtiges und einfach umzusetzendes Screening-Werkzeug. Denn wir wissen, dass bei einer guten therapeutischen Begleitung des Prädiabetes die Entstehung des Diabetes verzögert beziehungsweise verhindert werden kann.“ Hier setzt man etwa mit Gewichtsabnahme, Bewegung und Rauchstopp an. Auch Blutdruck und Blutfette müssen überprüft werden.