Blümels Provokation | Babyelefanten-Comeback

„Das Beste aus beiden Welten“ hieß es bekanntlich zu Beginn der türkis-grünen Regierungsehe. Und das interpretierte man so: Die Grünen dürfen ihre Umweltpolitik machen, wenn sie die Türkisen sonst in Ruhe lassen. Zweiteres scheint erfüllt. Die Grünen sehen sich zwar immer wieder zu semi-kritischen Stellungnahmen gegenüber ihrem stärkeren Regierungspartner genötigt - lassen diesen aber letztlich werken, wie er (namentlich: Sebastian Kurz) will. Und auf der anderen Seite? Tja, da wird manches angekündigt, aber bisher so gut wie nichts umgesetzt. Über die Ökologisierung des Steuersystems wird verhandelt. Dass diese notwendig sei, das vermitteln auch die ÖVP-Spitzen. Und dann lädt der türkise Finanzminister Gernot Blümel für heute zu einer Diskussion unter dem provokanten Titel „Standort Europa. Ökologisch und/oder wettbewerbsfähig?“ mit dem Gottseibeiuns vieler Grüner, dem Deutschen Hans-Werner Sinn. Der ist unter anderem als Gegner aktueller Klimaschutzpläne bekannt. Und er verteidigt auch Atomkraft und den Dieselmotor gegenüber E-Autos. Die Grünen reagieren mit Kopfschütteln, auch in der ÖVP selbst, die sich einst das „ökosoziale“ Mäntelchen umhängte, äußern manche Unverständnis über dieses „fatale Signal“, halten es für eine unnötige Provokation Blümels.