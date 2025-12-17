Geschenke von Schülern: Das dürfen Lehrer annehmen

Bevor sich der Dezember dem Ende neigt, die Romantik von Weihnachten für Ruhe und Besinnlichkeit sorgt und das Jahr gelassen ausklingt, darf es schon noch einmal ordentlich zur Sache gehen. Etwa in Eltern-WhatsApp-Gruppen der schulpflichtigen Sprösslinge, in denen erbittert um das jährliche Weihnachtsgeschenk für das Lehrpersonal diskutiert wird.