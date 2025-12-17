So wird der Strom ab dem 1. Jänner billiger

Zudem werden Stromrechnungen einfacher. Alle wichtigen Details kommen auf eine Seite. Und weil künftig in jeder Rechnung der Weg zum Tarifvergleichsrechner steht, wird es leichter, zu einem günstigeren Angebot zu wechseln. Dieser wird nochmals deutlich überarbeitet und wird in Zukunft den Effektivpreis, den Arbeitspreis und den Grundpreis anführen.

Energieabgaben werden gesenkt

Neben den Maßnahmen im Billig-Strom-Gesetz werden die Elektrizitätsabgabe und der Ökostrombeitrag gesenkt. Die Elektrizitätsabgabe ist eine staatliche Verbrauchsabgabe, die auf den Strompreis aufgeschlagen und pro Kilowattstunde eingehoben wird. Diese Abgabe wird für Haushalte von aktuell 1,5 Cent/kWh auf das EU-Minimum von 0,1 Cent/kWh und für Unternehmen um knapp die Hälfte auf 0,82 Cent/kWh gesenkt. Der Ökostrombeitrag wird im kommenden Jahr um über 14 Prozent gesenkt.