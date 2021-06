Trinken ist für uns so wichtig wie Atmen

Regelmäßig und schluckweise trinken ist besser, als große Mengen Flüssigkeit auf einmal zu sich zu nehmen. Unser Körper kann so viel Wasser nicht aufnehmen und scheidet das meiste schnell wieder aus. Stellen Sie eine Getränkflasche immer in Sichtweite, um an das notwendige Tagespensum zu denken. Ideale Durstlöscher sind Mineralwasser oder stark verdünnte Obstsäfte: Das Verhältnis sollte ein Teil Fruchtsaft und drei Teile Wasser betragen. Das liefert Kohlenhydrate für mehr Energie sowie wichtige Mineralstoffe z. B. Magnesium und Natrium.