Tirol 2030: Was sich bis dahin ändern muss

Eine Woche lang werden neue Ideen diskutiert

Für viele Tirolerinnen und Tiroler wird die Holding aber vermutlich erst in dieser Woche auf dem Radar auftauchen. Denn von Montag bis Freitag lädt die Landes-Gesellschaft zur „Lebensraum Perspektiven Woche“. Bei Online-Veranstaltungen und einigen Vor-Ort-Programmpunkten werden Fragen nach der Zukunft des Landes aufgeworfen. Wichtige Fragen: Etwa die nach den Grenzen des touristischen Ausbaus, nach Mitteln gegen den Bevölkerungsschwund in einigen Tälern oder nach Naturschutz in Zeiten des Klimawandels. Wo soll Tirol im Jahr 2030 stehen? Darum kreisen die Diskussionen.