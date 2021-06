„Keine weiteren Milliarden für Atomkraft“

„Abschalten jetzt“, das forderte Grünen-Politiker Werner Kogler bereits vor zehn Jahren lautstark mit Megaphon und Transparenten. Damals machte er sich als Hartberger Abgeordneter in Wien für das Abschalten des Risikomeilers in unserer Nachbarschaft stark. „Unser Einsatz insbesondere gegen grenznahe Atomkraftwerke ist ungebrochen. Für Krško gilt dies im Besonderen“, bekräftigt Werner Kogler, auch in seiner Funktion als Vizekanzler, gegenüber der „Krone“.