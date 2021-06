Papiergeld oder Bitcoin?

Es ist ein Comeback, auf das wir uns alle nicht gefreut haben: Die Inflation ist wieder da. In den USA stieg der Verbraucherpreisindex im April um 4,2 Prozent, in Deutschland und Österreich um über 2 Prozent. Das ist da wie dort nur die Notenbank: Da, im Euro-Raum, bläst die EZB die Geldmenge seit November 2019 um zusätzliche 7000 Milliarden auf; dort, in den USA, lässt Präsident Biden 6000 Milliarden frische Dollar drucken; bereits im Pandemie-Jahr 2020 haben die USA gut 3000 Milliarden frisch gepresst. Nur eine Frage der Zeit, bis Papierwährungen verfallen. De facto ein guter Zeitpunkt, um sich näher mit harten Assets wie Gold, Silber und auch Kryptowährungen zu beschäftigen.