Bitcoin: Das Gold der Zukunft?

Gelddrucken hat ein Ablaufdatum

Staaten können nicht ewig Geld drucken und Schulden machen. Papiergeld verliert so an Wert. Bitcoin könnte die Rettung sein, da die Menge der Bitcoins auf 21 Millionen limitiert ist. Gold wird in Minen abgebaut. Der Bitcoin wird mit einem extrem großen Computer- und Energieaufwand „geschürft“. Nach jedem Halvening (Die Menge der ausgegeben Bitcoins pro neuem Block wird etwa alle 3,5 Jahre halbiert, damit Bitcoin als Währung immer härter wird, Anm.) müssen die Computer der Bitcoin-Miner doppelt so viel Rechenleistung bereitstellen, um einen Block zu produzieren. Bitcoin wird - wie Gold - als Währung somit immer härter. Es schützt vor Inflation und kann so vielleicht das Gold der Zukunft sein?