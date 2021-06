St. Pöltner Amtswege als Duft-Erlebnis

„Den Weg nach St. Pölten findet man ganz leicht der Nase nach!“ So wurde Niederösterreichs Landesmetropole einst oft geschmäht, als Gästen bei der Stadteinfahrt noch der strenge Odem der Industrie entgegenschlug. Stadtduft galt seinerzeit also eher als gefährliche Drohung. Das hat sich längst geändert. Heute soll ein angenehmes Duft-Erlebnis mit St. Pölten assoziiert werden. Erreicht wird selbiges künftig mit Duftsäulen im Rathaus, wie sie auch in Hotels oder Sportstudios zum Einsatz kommen.