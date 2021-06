Bitcoin nach rätselhaftem Musk-Tweet auf Talfahrt

Kryptische Tweets von Musk sind keine Seltenheit. Mit solchen hat er beispielsweise die als Spaß gestartete und lange Zeit weithin unbekannte Digitalwährung Dogecoin in kurzer Zeit in ungeahnte Höhen katapultiert. Seine Tweets haben ihm in der Vergangenheit allerdings auch immer wieder Ärger mit der US-Börsenaufsicht SEC eingehandelt.