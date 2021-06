Weiter keine Lebenszeichen von Vermissten in Tirol

Jede Spur fehlte auch am Feiertag von jenen drei Personen, die seit Ende Mai bzw. Anfang dieser Woche in Tirol verschollen sind - zwei davon in den Bergen. Die Bergrettung Leutasch war am Donnerstag noch einmal unterwegs, um nach dem 54-jährigen Deutschen zu suchen, der im Karwendel vermisst wird - ohne Erfolg!