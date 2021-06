Innsbruck: 19-Jähriger nach Wanderung abgängig

Es ist nicht bekannt, wohin der junge Mann wandern wollte. Laut einem Social-Media-Post einer scheinbar Angehörigen wird vermutet, dass er bei der Höttinger Alm unterwegs war. „Um 19 Uhr rief er zum letzten Mal an, dass er sich verlaufen hat und das Gefühl hat, in Ohnmacht zu fallen, dass er Schmerzen in der Brust und kalte Hände hatte. Danach hat niemand mehr etwas von ihm gehört“, lautet es außerdem im Post.