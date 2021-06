YouTube zahlte vier Mrd. Dollar an Musikindustrie

YouTube hat in den vergangenen zwölf Monaten mehr als vier Milliarden Dollar (rund 3,3 Milliarden Euro) an die Musikindustrie ausgeschüttet. Das geht aus einem am Blogeintrag von Lyor Cohen, dem obersten Musikmanager des Videoportals, hervor. Die Google-Tochter ist damit bei der Ausschüttung der Tantiemen fast so bedeutend wie der weltweite Streaming-Marktführer Spotify. Der schwedische Dienst hatte nach eigenen Angaben im Jahr 2020 mehr als fünf Milliarden Dollar ausgezahlt.