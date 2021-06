Überraschendes Aus für Donald Trumps „Blog“

Nach seiner Verbannung von den bekannten Online-Netzwerken hatte Trump Anfang Mai eine Art Blog auf seiner Website eingerichtet - mit dem Titel: „From the Desk of Donald J. Trump“ („Vom Schreibtisch des Donald J. Trump“). Anders als erwartet wurden unter dieser Registerkarte jedoch nur die Pressemitteilungen des Ex-Präsidenten verbreitet. Mitnichten handelte es sich um eine eigene Online-Plattform - was ihm viel Spott einbrachte. Der Link zu „From the Desk of Donald J. Trump“ führt nun auf eine Seite, auf der sich Nutzer für E-Mail- und SMS-Benachrichtigungen von Trump anmelden können.