Illegale „Tschick“-Maschine zerstört

Insgesamt zogen Fahnder in Deutschland, Holland, der Slowakei und in Österreich mehr als 22,6 Millionen Zigaretten und 15 Verdächtige aus dem Verkehr. Allein bei dem Zugriff in der illegalen Fabrik in Niederösterreich wurden nicht weniger als 17 Tonnen an Rohmaterial (fein geschnittener Tabak) beschlagnahmt.