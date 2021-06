Google ehrt LGBTQ-Aktivisten Kameny mit Doodle

Kameny wurde am 21. Mai 1925 im New Yorker Stadtteil Queens geboren. Von klein auf begabt, schrieb er sich laut Google bereits mit 15 Jahren am Queens College ein, um Physik zu studieren. Während des Zweiten Weltkriegs nahm er an Kampfhandlungen teil und promovierte nach seiner Rückkehr in die USA an der Harvard University in Astronomie. 1957 nahm Kameny eine Stelle als Astronom beim Army Map Service an, wurde aber nur wenige Monate später auf der Grundlage eines Erlasses gefeuert, der Mitgliedern der LGBTQ-Gemeinschaft eine Anstellung auf Bundesebene untersagte.