Autobranche will bei Kurz für Verbrenner kämpfen

Keine Einigkeit in der Branche

In der Branche herrscht jedoch bei Weitem keine Einigkeit darüber, welche Technologie die effizienteste ist. So hält der VW-Konkurrent BMW weiter an seiner Wasserstofftechnologie fest und will im kommenden Jahr eine Kleinserie auf den Weg bringen. Allerdings baut auch BMW gleichzeitig das Angebot an Elektroautos weiter aus. Bis 2030 soll die Hälfte der verkauften BMW-Fahrzeuge mit Strom fahren.