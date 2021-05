Amazon erntet Shitstorm für „Psychotelefonzelle“

Mit unter anderem gesundem Essen aus dem Automaten, speziellen Wellness-Zonen und Fitness-Übungen will der seit Jahren wegen seiner Arbeitsbedingungen in der Kritik stehende Online-Riese Amazon die körperliche und geistige Gesundheit seiner Mitarbeiter künftig fördern. Doch die „WorkingWell“-Initiative sorgt derzeit vor allem für Spott und Häme. Auslöser: eine „AmaZen“ genannte Kabine, in die sich Mitarbeiter zur Entspannung zurückziehen können sollen.