Feuerwehr rettete Katze bei einem Küchenbrand

Durch den schnellen Einsatz des ersten Atemschutztrupps konnte der Brand in kürzester Zeit gelöscht werden. Die Katze konnte in der Wohnung durch die BF gerettet und in Sicherheit gebracht werden. Die Brandwohnung wurde im Anschluss auf Glutnester kontrolliert. Die Berufsfeuerwehr wurde durch die freiwilligen Feuerwehren unterstützt