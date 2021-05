Markus Mader wechselt von Dornbirn nach Lustenau

„Wir freuen uns mit Markus einen Trainer gefunden zu haben, der die Liga und das Umfeld bereits bestens kennt und weiß, was ihn in dieser Liga erwartet“, zeigt sich Vorstandssprecher Bernd Bösch erfreut. „Als klar war, dass die Möglichkeit besteht, Markus verpflichten zu können, hat man sich zu Gesprächen getroffen. Er passt in unser Anforderungsprofil und seine Ideen und Konzepte haben uns überzeugt. Es hat sich dann schnell bestätigt, dass er den Schritt in den Profi-Bereich und zur Austria unbedingt machen möchte.“, ergänzt Bösch.