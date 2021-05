Infizierte gefährdete Mechaniker wegen „Pickerl“

Weil sie trotz Corona-Infektion und Absonderungsbescheid einen Bekannten zumindest in den Vorraum der Wohnung ließ und damit mit einer Ansteckung gefährdet hatte, musste am Freitag eine 53-jährige Tirolerin in Innsbruck auf der Anklagebank Platz nehmen. Und alles nur, weil sie das „Pickerl“ für ihr Auto machen wollte.