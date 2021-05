Spätsommerliches Musikfest im Schloss Eggenberg

Aufbruchstimmung

„Rebellion & Revolution“ lautet das diesjährige Konzert-Motto, das besonders gut der aktuellen Aufbruchsstimmung entspricht. Schon am ersten Abend treffen Schirmer, Isabelle van Keulen, Thomas Selditz, Christian Poltéra auf die jungen Kollegen Philipp Scheucher und Maria Eydman. Die erst 16-jährige Pianistin wird auch am 10. 9. im Rahmen von „Sei frech, wild und wunderbar“ zu erleben sein - gemeinsam mit der 13-jährigen Soley Blümel und der ebenfalls erst 13-jährigen Geigerin Patricija Avšič. Dazu kommt noch Samira Spiegel sowie als besonderes Zuckerl Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz. Am Tag zuvor wartet feinste Kammermusik, wenn etwa Philipp Scheucher Beethovens „Eroica“ in Liszts Fassung für Klavier spielen wird.