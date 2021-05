Islam-Karte: Drohungen gegen Experte Khorchide

Kritik an Islam-Landkarte

Die sogenannte Islam-Karte hatte bereits am Donnerstag für reichlich Kritik gesorgt. So ortete etwa die Muslimische Jugend Österreich ein gefährliches Beispiel für den Generalverdacht gegen Muslime. Unter dem Deckmantel von Transparenz und Dialogbereitschaft werden islamische Organisationen und Einrichtungen einem massiven Sicherheitsrisiko ausgesetzt, so die Argumentation. Auch die in der Regierung vertretenen Grünen distanzierten sich von dem Projekt.