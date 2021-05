Romantische Looks für die standesamtliche Trauung

Traumhafte Kleider für Hochzeitsgäste

Herrlich frische Pastellnuancen, zarte Blumenprints und fließende Stoffe gehen in dieser Saison eine romantische Liaison ein. Elegante Ikat-Muster ergänzen das umfangreiche Repertoire. So bieten sich in dieser Kollektion besonders viele Looks für stimmungsvolle Sommerhochzeiten an.