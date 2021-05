Holz-Lkw: Leise Hoffnungen nach „rundem Tisch“

Vertreter der Region werden zusätzlich auch an Umweltministerin Leonore Gewessler herantreten und um Prüfung von Möglichkeiten zur Verlagerung der Holz-Transporte auf die Bahn ersuchen. Die Bezirkshauptleute von Gmünd, Waidhofen an der Thaya und Zwettl kündigten im Gleichschritt an, die Schwerverkehrskontrollen, insbesondere der Holz-Lkw, streng fortzusetzen. Die Richtung stimmt