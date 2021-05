Der kühle Start in das Euregio-Museumsjahr 2021

Kühl und regnerisch präsentierte sich am Donnerstag der Innenhof beim Volkskunstmuseum. Aber inwendig wurde es warm, da der offizielle Start des Euregio-Museumsjahres präsentiert wurde, an dem in diesem Jahr 60 Museen an 70 Standorten in den drei Ländern teilnehmen. Das Motto dazu lautet: „Transport-Transit-Mobilität“.