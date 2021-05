Versunkener Laster kappte Gasleitung

Es begann als Routineeinsatz: Zum Abladen von Brennholz war ein Lkw in Neunkirchen am Mittwoch kurz nach 7 Uhr in einen Garten gefahren und dort im weichen Untergrund versunken. Bei der Bergung schlugen plötzlich die Gasmelder der alarmierten Feuerwehr an – der Laster hatte die Zuleitung unter der Erde beschädigt. Es herrschte akute Explosionsgefahr!