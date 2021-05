Trennung von Trainer Schriebl wird zum Rosenkrieg

Zeit für Veränderung

Dass die sportliche Misere der letzten Jahre nicht die Schuld der zahlreichen Trainer war, liegt auf der Hand. Wie in vielen anderen Fällen, fängt auch der Waldviertler Zweitligist beim Kopf zu stinken an. Ist auch Zinkel bewusst: „Wir werden definitiv Veränderungen in der Struktur vornehmen. Ziel all unserer Aktivitäten ist es, Ruhe in den Verein zu bringen.“ Sagte Zinkel auch schon bei seinem Amtsantritt vor einem Jahr.