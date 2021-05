Multiple Sklerose: Noch immer Aufklärungsbedarf

Im Bereich der Multiplen Sklerose wird intensiv geforscht, neue Arzneien sind deutlich wirksamer als ältere, gut verträglich und sehr einfach in der Handhabung, wie der Experte weiter ausführte. Kürzlich wurde ein neues Medikament für die Behandlung der aktiven, schubförmigen MS zugelassen. Wichtig ist jedoch, dass die Erkrankung so frühzeitig wie möglich erkannt und wirksam bekämpft wird. „Denn das Fortschreiten der Krankheit führt in jedem Fall zu einer nicht mehr umkehrbaren Schädigung des Zentralnervensystems“, so Prof. Enzinger.