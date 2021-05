Die Kardashians tragen Bikinis nun verkehrt herum

Kardashian-Style leicht gemacht

Der Kardsahian-Style ist ganz leicht nachzumachen - verlangt aber auch ein bisschen Mut am Strand, See oder im Schwimmbad. Das Triangel-Top wird dabei auf den Kopf gestellt und kann nun auf verschiedene Arten getragen werden. Kylie, Khloe und Kourtney bevorzugen es, weiterhin das Bändchen, das eigentlich am Rücken verschnürt werden sollte, im Nacken zu verknoten. Die Träger werden kurzerhand zum Rückenbändchen umgewandelt.