Mehrere Täter sprengten einen Bankomat in Adlwang

Am 26. Mai gegen 3 Uhr früh sprengten zumindest drei Täter einen Außenbankomat im Gemeindegebiet von Adlwang. Dadurch verursachten sie einen massiven Sachschaden und flüchteten mit der Beute in einem Kleinwagen. Ein Anrainer, der den lauten Knall der Sprengung gehört hatte, verständigte kurze Zeit später die Polizei. Sämtliche Polizeistreifen und Sondereinheiten waren bis in den Morgenstunden mit der Großfahndung nach den drei Tätern im Einsatz.