ÖVP-Länder drängen auf rasche weitere Öffnungen

Man habe in den vergangenen Tagen gesehen, dass die Öffnungen in Niederösterreich „von einem großen Maß an Verantwortungsgefühl der Gastgeber und Disziplin der Gäste getragen“ würden, so Danninger weiter. Die Einschränkungen müssten aber in Relation mit den sinkenden Infektionszahlen - am Montag wurde der beste Wert seit dem vergangenen Sommer vermeldet - und der steigenden Durchimpfungsrate stehen.