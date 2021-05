Alko-Lenker (41) bei Überschlag leicht verletzt

Kurz vor Mitternacht war der 41-jährige Italiener auf der B173 Eibergstraße in Richtung Kufstein unterwegs, als er bei Söll plötzlich von der Fahrbahn abkam. „Der Pkw überschlug sich und kam in einem Feld am Dach liegend zum Stillstand“, heißt es vonseiten der Polizei.