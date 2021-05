Bad Kleinkirchheim: Auf geht’s zum Radmarathon!

Gerhard Kroboth, Felix Teufl und Jürgen Kühschweiger sind drei der 40 Auserwählten, die sich über einen Startplatz beim ARBÖ-Radmarathon in Bad Kleinkirchheim am 6. Juni freuen dürfen! Alle Gewinner werden noch schriftlich verständigt. Auf die Sportler warten auf 29 km und 1900 Höhenmetern drei ansprechende Anstiege und ein herrliches Panorama in den Nockbergen.