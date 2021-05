Keine Reduktion von Kultur-Förderungen vorgesehen

Seit 19. Mai beginnt das Leben in der Republik langsam wieder zu florieren. Nebst Tourismus, Gastronomie und Sport dürfen nach fast 200 Tagen Lockdown auch Kulturbetriebe wieder unter strengen Auflagen und Einhaltung der 3-G-Regel öffnen. Im Rahmen des Tirol-Besuches von Bundeskanzler Sebastian Kurz stand am Freitag vor allem der Austausch im Mittelpunkt. So auch mit einigen Vertretern der heimischen Kulturszene in Tirol.