Forderndes Pfingstwochenende für Einsatzkräfte

Wohnmobil ging in Flammen auf

Am Pfingstssonntag waren rund 50 Florianis auf der B10 zwischen Parndorf und Bruckneudorf im Einsatz. Der 120 Liter Gastank eines Wohnmobils geriet während der Fahrt in Brand. Die beiden Fahrzeuginsassen sowie ihr vierbeiniger Begleiter, konnten sich noch rechtzeitig aus dem brennenden Hybridfahrzeug befreien, wurden dabei allerdings leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung ins Spital gebracht. Der Hund der Familie wurde währendessen von den Florianis betreut.