Konflikt wurde mit Messer und Beil ausgetragen

Am Sonntagabend kam es in der Schweizer Kantonshauptstadt St. Gallen im Stadtteil „Dreilinden“ zu einer Auseinandersetzung von mehreren Personen. Eine Frau und drei Männer gerieten in einer Wohnung aneinander. Im Lauf des Streits gingen die Kontrahenten mit einem Messer und einem Beil aufeinander los.