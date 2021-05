Wegen Öffnungen: Kurz erhöht Druck auf Mückstein

„Würde bis 1. Juli gar nichts ändern“

Mückstein erhielt unterdessen Unterstützung für seinen Kurs von dem Vorarlberger Experten Armin Fidler. Er gilt als Regisseur der Testregion in seinem Bundesland und sitzt auch in der Corona-Kommission. Er sagte am Samstag in einem Interview mit den „Vorarlberger Nachrichten“ in Richtung Kurz, wenn dessen Experten gute Experten seien, würden sie den Bundeskanzler vor vorschnellen Entschlüssen warnen: „Ich würde bis 1. Juli gar nichts ändern. Bis dahin sehen wir, was in Österreich mit der Öffnung passiert.“