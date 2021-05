Kurz gegen Mückstein: Machtprobe oder Nervosität?

Köstinger: Mückstein von Lockerungen überzeugen

In der ÖVP rückte am Samstag daraufhin Tourismusministerin Elisabeth Köstinger aus, um Mückstein zurechtzuweisen. Die Beratungen hätten während der ganzen Pandemie hindurch sehr gut funktioniert, auch Minister Mückstein sei eingebunden, so Köstinger. Die Türkisen machen auch klar, wohin die Reise gehen soll: so rasch wie möglich zurück zur Normalität - ohne Einschränkungen.