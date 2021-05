Kurz: Weitere Lockerungen im Juni in Aussicht

Die Tiroler Schützen, die auch am Gespräch im Landhaus mit Kanzler und Landeshauptmann teilnahmen, kritisierten in einer Aussendung die Maskenpflicht im Freien und die Abstandsregeln. „Das macht ein Ausrücken - in militärischen Formationen - unmöglich“, sagte Landeskommandant Major Thomas Saurer. Vielmehr sollten auch in diesem Bereich die „3G-Regeln“ - also getestet, geimpft oder genesen - gelten.