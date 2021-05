Nächste Woche kommt die Entscheidung zur Maske

Über drei Millionen geimpfte Österreicher

Bislang sind in Österreich knapp über drei Millionen Menschen zumindest einmal geimpft worden, das entspricht fast 35 Prozent der Bevölkerung. Am höchsten ist die Durchimpfungsrate - zumindest eine Dosis - im Burgenland mit 39,4 Prozent. In Vorarlberg sind 38,1 Prozent der Bevölkerung geimpft, in Tirol 37,6 Prozent. Nach Kärnten (36,8), Salzburg (34,7), der Steiermark (33,9), Oberösterreich (33,9) und Niederösterreich (33,3) bildet Wien das Schlusslicht mit einer Durchimpfungsrate von 31,1 Prozent.