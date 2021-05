Mückstein „verwundert“ über Aussagen von Kurz

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat sich am Samstag „verwundert“ über die Aussagen von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zu weiteren Öffnungsschritten gezeigt. Dieses einseitige Abgehen vom gemeinsamen Prozess könne nicht „in unserem Interesse sein“, schrieb er in einem langen Twitter-Posting. Und weiter: „Ich frage mich auch, wer etwas davon hat, wenn 48 Stunden nach einem großen Öffnungsschritt, nach dem wir uns alle so lange gesehnt haben und den wir alle gemeinsam erreicht haben, jetzt schon weitere Ankündigungen gemacht werden.“