Köstinger: Mückstein von Lockerungen überzeugen

Kurz-Vorstoß bei Besuch in Tirol

Begonnen hatte der Disput am Freitag mit dem Vorpreschen von Kurz, als er bei einem Besuch in Tirol weitere Lockerungen in Aussicht gestellt hatte, etwa was die derzeit gültige Sperrstunde um 22 Uhr oder die Abstandsregel betrifft. Auch eine Änderung bei der Maskenpflicht hatte Kurz zumindest als Thema für den Landeshauptleute-Gipfel in Aussicht gestellt. Mückstein zeigte sich daraufhin „verwundert“ über den Kanzler-Vorstoß.