Stadt mit Angebot bei SVM-Versteigerung

Interesse an Stadion

Die Stadt hat bekanntlich auch ein Angebot für das Superädifikat - quasi die Nutzungsrechte - der Sportstätte gelegt. Zuletzt bekundete jedoch auch ein Gastronom Interesse. Noch ist unklar, was das für das Angebot der Stadt bedeutet. „Unser Angebot steht, und mir ist nichts bekannt, dass es einen zweiten Bieter gebe“, so Salamon.