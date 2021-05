Stadt Salzburg erwacht nun zu neuem Leben

Die Touristen sind zurück in der Mozartstadt. Rechtzeitig zum Start der Pfingstfestspiele herrscht in Salzburg wieder Hochbetrieb. Viele Hotels sind über die Feiertage ausgebucht, in den Gassen der Altstadt tummeln sich Urlauber. Nur das Wetter spielt vorerst nicht mit – es bleibt wechselhaft, Regen nicht ausgeschlossen.