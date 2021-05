Gastro-Öffnung: „Ja, ich habe es gestern getan!“

Zunächst wusste ich so gar nicht, wie mir ist. Test vorzeigen, per QR-Code registrieren - alles kein Thema. Als mich dann die nette Bedienung freundlich ansprach, war ich zuerst ein wenig reserviert, vielleicht wirkte ich sogar distanziert. Ungewohnte Situation. Sie spricht mich unverblümt an, so direkt, ich dachte mir, was ist das? Aber sie wollte eigentlich nur wissen, was ich bestellen will. Nach kurzem Nachdenken fiel mir wieder ein, was ich immer bestellte: „Einen Café Latte und dazu ein großes Soda Zitron bitte“, so wie früher auch immer.