Orientierer haben gleich doppeltes Gold im Visier

18 Sportstätten, 250 Bewerbe, 3500 Athleten - die Stadt Graz verwandelt sich bei den Sport Austria Finals von 3. bis 6. Juni in die größte Sportbühne des Landes. In 24 österreichischen Verbänden werden die Meister ermittelt. Die „Kronen Zeitung“ ist als Partner mit an Bord, wenn in der steirischen Landeshauptstadt eine Mini-Olympiade in Szene geht. Ein Highlight sind die Finals auch für die Orientierungsläufer - an die 600 stehen im Juni in Graz am Start.