Steirer müssen auf den Steuerausgleich warten

Es ist die Zeit, in der sich viele über ein Extraplus am Konto freuen. Der Steuerausgleich, die sogenannte Arbeitnehmerveranlagung, hat gerade Hochsaison. Für viele Steirer heißt es anstatt der lang ersehnten Finanzspritze jetzt allerdings „bitte warten“. Man erreicht telefonisch einfach niemanden am anderen Ende der Finanzamt-Leitung - so die viel geäußerte Beschwerde von zahlreichen genervten „Steirerkrone“-Lesern.