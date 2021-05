Das erste Gastro-Schnitzel nach 197 Tagen!

Die ersten „Rückkehrer“ ins „Freiblick“ hoch oben auf dem Kastner staunten nicht schlecht, als sie hinauffuhren - und am Ende der Rolltreppe von Chef Michi Schunko und seinem Team begeistert eingeklatscht wurden! Da floss vermutlich sogar so manch verstohlenes Tränchen, „wir waren alle sehr gerührt und haben uns nach 197 Tagen im Lockdown echt schon so auf diesen Augenblick gefreut“, gibt der Gastro-Profi zu. Der sich bis Ende der Woche schon über „volles Haus“ freuen kann!